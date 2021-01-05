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На митинге в Джорджии Трамп снова заявил о победе на президентских выборах

09:40 05.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий президент США Дональд Трамп поблагодарил сенаторов-однопартийцев, которые планируют 6 января на заседании обеих палат Конгресса опротестовать утверждение итогов голосования коллегии выборщиков, объявивших о победе демократа Джозефа Байдена. Трамп, выступая в понедельник вечером в штате Джорджия на митинге в поддержку переизбрания в Сенат законодателей Дэвида Пердью и Келли Леффлер, заявил, что выиграл президентскую гонку.

"Я участвовал в двух выборах и выиграл каждые, вторые выборы - с еще большим успехом, - утверждал он. - Мы выиграли во Флориде и Огайо с рекордными показателями, победили в Айове [с преимуществом] 8,2%. Опередили на 293 тыс. голосов в Мичигане, на 112 тыс. в [штате] Вашингтоне, в Висконсине - 356 тыс. <...> В Джорджии! 700 тыс. - в Пенсильвании". "Мне следовало бы подняться на трибуну и сказать: "Большое спасибо за эту замечательную победу", - добавил Трамп.

"Спасибо этим сенаторам, которые видят, что произошло", - отметил глава Белого дома, имея в виду произошедшие, по его мнению, масштабные фальсификации в ходе голосования.

"Я опротестую утверждение [итогов голосования выборщиков], мы сделаем это. Президент Трамп выдвинет Америку, наших рабочих на первое место", - заявила Келли Леффлер на митинге. Собравшиеся скандировали: "Бороться за Трампа!". В ответ президент заметил, что речь идет о борьбе "за страну, а не за Трампа".

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