На митинге в Джорджии Трамп снова заявил о победе на президентских выборах
09:40 05.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Я участвовал в двух выборах и выиграл каждые, вторые выборы - с еще большим успехом, - утверждал он. - Мы выиграли во Флориде и Огайо с рекордными показателями, победили в Айове [с преимуществом] 8,2%. Опередили на 293 тыс. голосов в Мичигане, на 112 тыс. в [штате] Вашингтоне, в Висконсине - 356 тыс. <...> В Джорджии! 700 тыс. - в Пенсильвании". "Мне следовало бы подняться на трибуну и сказать: "Большое спасибо за эту замечательную победу", - добавил Трамп.
"Спасибо этим сенаторам, которые видят, что произошло", - отметил глава Белого дома, имея в виду произошедшие, по его мнению, масштабные фальсификации в ходе голосования.
"Я опротестую утверждение [итогов голосования выборщиков], мы сделаем это. Президент Трамп выдвинет Америку, наших рабочих на первое место", - заявила Келли Леффлер на митинге. Собравшиеся скандировали: "Бороться за Трампа!". В ответ президент заметил, что речь идет о борьбе "за страну, а не за Трампа".
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