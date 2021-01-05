От участников ВЭФ Сингапур потребует пройти несколько тестов на коронавирус
09:50 05.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы намерены значительно сократить контакты между участниками и местными жителями, чтобы снизить риск распространения вируса", - указал чиновник. По его словам, правительство "потребует иметь при себе отрицательный результат теста на коронавирус перед прибытием, сразу же после въезда в страну будут проводиться дополнительные исследования". Кроме того, как подчеркнул министр, к участникам будут предъявляться требования, которые действуют в отношении местных жителей, такие как: обязательное ношение масок в любое время, использование специального приложения для мобильных телефонов TraceTogether ("Трэйс тугэвэ") для входа в заведения, соблюдение социальной дистанции в один метр.
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