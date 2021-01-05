В понедельник не менее 10 раз самолеты Израиля нарушили воздушное пространство Ливана - агентство

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истребители израильских ВВС не менее 10 раз вторгались в понедельник в воздушное пространство Ливана. Об этом сообщило агентство Аль-Ватания со ссылкой на источник в командовании ВС Ливана.



По данным агентства, истребители совершили полеты над Бейрутом и районами Бшамун, Шуэйфат и Арамун, расположенными к югу от столицы. Они появились на небольшой высоте в небе над городами Джеззин, Марджаюн и Бинт- Джбейль, а также над окрестностями порта Тир.



Ранее дважды было зафиксировано нарушение катерами израильских ВМС морской границы у мыса Эн-Накура.



Ливан неоднократно направлял в Совет Безопасности ООН жалобы, обращая внимание на то, что Израиль использует его воздушное пространство для нанесения ракетных ударов по военным объектам на территории соседней Сирии. По данным МИД Ливана, с начала 2020 года израильские ВВС вторгались в небо страны свыше 500 раз, было зафиксировано 374 нарушения на земле и 386 - на море.



