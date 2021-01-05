Обогащение Ираном урана до 20% является ядерным вымогательством - Госдеп США
10:10 05.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Обогащение Ираном урана до 20% на объекте в Фордо является очевидной попыткой активизации кампании по ядерному вымогательству, которая потерпит неудачу. США и международное сообщество продолжат обращаться к инспекторам Международного агентства по атомной энергии по информированию о [происходящих] на земле фактах", - сказал сотрудник. По утверждению американской стороны, Иран сохранил значительный архив документации о прошлой ядерной программе и оставил на службе отвечавших за нее сотрудников.
США и международное сообщество будут оценивать деятельность Тегерана в свете нынешних шагов, отметил представитель ведомства. "Уверены, что МАГАТЭ будет отслеживать и сообщать о любой новой деятельности Ирана в ядерной сфере", - сказал сотрудник Госдепартамента.
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