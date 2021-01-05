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В Индии погибли сотни перелетных птиц, не исключена вспышка птичьего гриппа - СМИ

11:20 05.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Примерно 1 700 птиц, в основном горных гусей, обнаружены мертвыми у озера Понг-Дам в округе Кангра северного индийского штата Химачал-Прадеш. Как сообщил во вторник телеканал Эн-ди-ти-ви, региональные власти приняли решение полностью закрыть доступ к озеру и остановить туризм в этом районе в качестве меры предосторожности против возможной вспышки птичьего гриппа.

По его информации, окружной магистрат округа Кангра распорядился, чтобы ни люди, ни скот не приближались к озеру ближе 1 км до дальнейшего уведомления. Власти направили в район озера специальную группу для выяснения обстоятельств гибели пернатых. Вокруг водоема также была создана зона наблюдения радиусом 9 км для того, чтобы следить за развитием инцидента. Руководство округа выпустило распоряжение о временном строгом запрете на продажу птицы и выловленной в озере рыбы в ряде районов.

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