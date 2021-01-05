На 2021 год кабмин РФ сохранил размер максимального пособий по безработице
12:10 05.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Максимальное пособие останется в размере 12 130 рублей, минимальное - 1 500 рублей. При этом первые три месяца гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три месяца - 60% заработка, но не более 5 000 рублей", - говорится в пояснительной записке.
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