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На 2021 год кабмин РФ сохранил размер максимального пособий по безработице

12:10 05.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ сохранило размер максимального и минимального пособий по безработице на 2021 год на прежнем уровне. Постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщила во вторник пресс-служба кабмина РФ.

"Максимальное пособие останется в размере 12 130 рублей, минимальное - 1 500 рублей. При этом первые три месяца гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три месяца - 60% заработка, но не более 5 000 рублей", - говорится в пояснительной записке.

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