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За вакцинацию знаменитостей вне очереди власти Польши оштрафуют медуниверситет на $70 тыс.

13:10 05.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Варшавский медицинский университет будет оштрафован как минимум на 250 тыс. злотых (70 тыс. долларов) за вакцинацию от коронавируса знаменитостей и политиков вне очереди. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

По его словам, "это были намеренные действия". "Эти лица были неверно заявлены", - сказал он, подчеркнув, что они были записаны как врачи, которых прививают в первую очередь.

"Нарушения, обнаруженные только в первый день [проверок], являются основанием для наложения штрафа в размере, превышающем 250 тыс. злотых (70 тыс. долларов)", - отметил министр. "Это минимальное наказание для Варшавского медицинского университета за нарушение норм Национальной программы вакцинации", - указал Недзельский. Как подчеркнул министр, объем наказания может измениться за счет сокращения финансирования.

Скандал вокруг вакцинации вне очереди знаменитостей и политиков разгорелся в Польше в первых числах января. Прививки были сделаны, в частности, евродепутату Лешеку Миллеру и известной актрисе Кристине Янде. Причастные объяснили свои действия тем, что им предложили лишние дозы вакцины, которые в случае их отказа пропадут.

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