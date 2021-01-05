За вакцинацию знаменитостей вне очереди власти Польши оштрафуют медуниверситет на $70 тыс.
13:10 05.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его словам, "это были намеренные действия". "Эти лица были неверно заявлены", - сказал он, подчеркнув, что они были записаны как врачи, которых прививают в первую очередь.
"Нарушения, обнаруженные только в первый день [проверок], являются основанием для наложения штрафа в размере, превышающем 250 тыс. злотых (70 тыс. долларов)", - отметил министр. "Это минимальное наказание для Варшавского медицинского университета за нарушение норм Национальной программы вакцинации", - указал Недзельский. Как подчеркнул министр, объем наказания может измениться за счет сокращения финансирования.
Скандал вокруг вакцинации вне очереди знаменитостей и политиков разгорелся в Польше в первых числах января. Прививки были сделаны, в частности, евродепутату Лешеку Миллеру и известной актрисе Кристине Янде. Причастные объяснили свои действия тем, что им предложили лишние дозы вакцины, которые в случае их отказа пропадут.
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