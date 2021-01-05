Федеральный регистр контролирует применение "Спутник V" - Минздрав

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вакцина против новой коронавирусной инфекции "Спутник V" в ходе клинических испытаний и масштабной вакцинации показывает свою эффективность и безопасность. Кроме того, данные параметры сегодня также контролируются с помощью федерального регистра вакцинированных, сообщил во вторник журналистам заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.



"Российская вакцина "Спутник V" в ходе клинических исследований и масштабной вакцинации населения показывает высокую эффективность и безопасность. <...> Отмечу, что в настоящее время безопасность и эффективность применения вакцины "Спутник V" дополнительно контролируются с использованием данных федерального регистра вакцинированных", - сказал он.



Фисенко в ответ на заявление председателя Национального комитета по вакцинации Греции Марии Теодориду о том, что Россия и Китай "проявили смелость и рискнули применить в широком масштабе вакцины, необходимые клинические исследования которых не были завершены", пояснил, что решение о регистрации "Спутника V" принималось с учетом его высокой эффективности, в том числе данных о безопасности применения аденовирусной векторной платформы, использованной для создания других вакцин Центра им. Гамалеи. "В условиях пандемии этот шаг был абсолютно оправдан, поскольку позволял обеспечить защиту населения от новой коронавирусной инфекции в максимально сжатые сроки", - сказал он.



"По аналогичному пути пошли зарубежные регуляторы США, ЕС, Великобритании: применение препаратов Pfizer ("Пфайзер"), Moderna ("Модерна") и AstraZeneca ("Астразенека") для широкой вакцинации идет параллельно с продолжающимися клиническими исследованиями", - заключил замглавы Минздрава РФ.



