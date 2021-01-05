Федеральный регистр контролирует применение "Спутник V" - Минздрав
14:30 05.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Российская вакцина "Спутник V" в ходе клинических исследований и масштабной вакцинации населения показывает высокую эффективность и безопасность. <...> Отмечу, что в настоящее время безопасность и эффективность применения вакцины "Спутник V" дополнительно контролируются с использованием данных федерального регистра вакцинированных", - сказал он.
Фисенко в ответ на заявление председателя Национального комитета по вакцинации Греции Марии Теодориду о том, что Россия и Китай "проявили смелость и рискнули применить в широком масштабе вакцины, необходимые клинические исследования которых не были завершены", пояснил, что решение о регистрации "Спутника V" принималось с учетом его высокой эффективности, в том числе данных о безопасности применения аденовирусной векторной платформы, использованной для создания других вакцин Центра им. Гамалеи. "В условиях пандемии этот шаг был абсолютно оправдан, поскольку позволял обеспечить защиту населения от новой коронавирусной инфекции в максимально сжатые сроки", - сказал он.
"По аналогичному пути пошли зарубежные регуляторы США, ЕС, Великобритании: применение препаратов Pfizer ("Пфайзер"), Moderna ("Модерна") и AstraZeneca ("Астразенека") для широкой вакцинации идет параллельно с продолжающимися клиническими исследованиями", - заключил замглавы Минздрава РФ.
НОВОСТИ
- 15:20 05.01.2021
- Заразившийся коронаврусом президент Армении находится на самоизоляции в Лондоне - аппарат
- 15:10 05.01.2021
- По вопросам вакцинации в ФРГ Меркель созвала кризисную встречу - СМИ
- 13:20 05.01.2021
- Из зоны комфорта "сытый мир" вывела пандемия - Песков
- 13:10 05.01.2021
- За вакцинацию знаменитостей вне очереди власти Польши оштрафуют медуниверситет на $70 тыс.
- 12:10 05.01.2021
- На 2021 год кабмин РФ сохранил размер максимального пособий по безработице
- 11:20 05.01.2021
- В Индии погибли сотни перелетных птиц, не исключена вспышка птичьего гриппа - СМИ
- 10:10 05.01.2021
- Обогащение Ираном урана до 20% является ядерным вымогательством - Госдеп США
- 10:00 05.01.2021
- В понедельник не менее 10 раз самолеты Израиля нарушили воздушное пространство Ливана - агентство
- 09:50 05.01.2021
- От участников ВЭФ Сингапур потребует пройти несколько тестов на коронавирус
- 09:40 05.01.2021
- На митинге в Джорджии Трамп снова заявил о победе на президентских выборах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать