По вопросам вакцинации в ФРГ Меркель созвала кризисную встречу - СМИ

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кризисная встреча представителей германских властей состоится в среду в Берлине. Как сообщила во вторник газета "Бильд", канцлер ФРГ Ангела Меркель реагирует таким образом на критику в адрес своего однопартийца и министра здравоохранения Йенса Шпана за темпы вакцинации.



На встрече предполагается обсудить способы увеличения производства вакцины, для этого в ведомстве канцлера хотят создать специальную рабочую группу. В нее войдут, помимо Шпана, министр экономики Петер Альтмайер, вице-канцлер и глава Минфина Олаф Шольц, а также глава аппарата канцлера Хельге Браун.



Правительство Германии столкнулось с критикой со стороны СМИ и ряда политиков из-за низких, по их мнению, темпов вакцинации. Сейчас в ФРГ привиты менее 0,5% населения. Представляющий социал-демократов Шольц передал Шпану, который является членом Христианско-демократического союза, длинный перечень вопросов о причинах просчетов при заказе вакцин от COVID-19.



СМИ расценили это как раскол в правительстве и начало предвыборной гонки в ФРГ в преддверии запланированных на осень парламентских выборов.



Шпан ранее говорил, что к лету все жители Германии получат предложение записаться на прививку.



