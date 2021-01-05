0
0
34
НОВОСТИ

По вопросам вакцинации в ФРГ Меркель созвала кризисную встречу - СМИ

15:10 05.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кризисная встреча представителей германских властей состоится в среду в Берлине. Как сообщила во вторник газета "Бильд", канцлер ФРГ Ангела Меркель реагирует таким образом на критику в адрес своего однопартийца и министра здравоохранения Йенса Шпана за темпы вакцинации.

На встрече предполагается обсудить способы увеличения производства вакцины, для этого в ведомстве канцлера хотят создать специальную рабочую группу. В нее войдут, помимо Шпана, министр экономики Петер Альтмайер, вице-канцлер и глава Минфина Олаф Шольц, а также глава аппарата канцлера Хельге Браун.

Правительство Германии столкнулось с критикой со стороны СМИ и ряда политиков из-за низких, по их мнению, темпов вакцинации. Сейчас в ФРГ привиты менее 0,5% населения. Представляющий социал-демократов Шольц передал Шпану, который является членом Христианско-демократического союза, длинный перечень вопросов о причинах просчетов при заказе вакцин от COVID-19.

СМИ расценили это как раскол в правительстве и начало предвыборной гонки в ФРГ в преддверии запланированных на осень парламентских выборов.

Шпан ранее говорил, что к лету все жители Германии получат предложение записаться на прививку.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:20 05.01.2021
Заразившийся коронаврусом президент Армении находится на самоизоляции в Лондоне - аппарат
0
70
14:30 05.01.2021
Федеральный регистр контролирует применение "Спутник V" - Минздрав
0
146
13:20 05.01.2021
Из зоны комфорта "сытый мир" вывела пандемия - Песков
0
234
13:10 05.01.2021
За вакцинацию знаменитостей вне очереди власти Польши оштрафуют медуниверситет на $70 тыс.
0
242
12:10 05.01.2021
На 2021 год кабмин РФ сохранил размер максимального пособий по безработице
0
276
11:20 05.01.2021
В Индии погибли сотни перелетных птиц, не исключена вспышка птичьего гриппа - СМИ
0
308
10:10 05.01.2021
Обогащение Ираном урана до 20% является ядерным вымогательством - Госдеп США
0
383
10:00 05.01.2021
В понедельник не менее 10 раз самолеты Израиля нарушили воздушное пространство Ливана - агентство
0
368
09:50 05.01.2021
От участников ВЭФ Сингапур потребует пройти несколько тестов на коронавирус
0
354
09:40 05.01.2021
На митинге в Джорджии Трамп снова заявил о победе на президентских выборах
0
415

Возврат к списку