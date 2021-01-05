По вопросам вакцинации в ФРГ Меркель созвала кризисную встречу - СМИ
15:10 05.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
На встрече предполагается обсудить способы увеличения производства вакцины, для этого в ведомстве канцлера хотят создать специальную рабочую группу. В нее войдут, помимо Шпана, министр экономики Петер Альтмайер, вице-канцлер и глава Минфина Олаф Шольц, а также глава аппарата канцлера Хельге Браун.
Правительство Германии столкнулось с критикой со стороны СМИ и ряда политиков из-за низких, по их мнению, темпов вакцинации. Сейчас в ФРГ привиты менее 0,5% населения. Представляющий социал-демократов Шольц передал Шпану, который является членом Христианско-демократического союза, длинный перечень вопросов о причинах просчетов при заказе вакцин от COVID-19.
СМИ расценили это как раскол в правительстве и начало предвыборной гонки в ФРГ в преддверии запланированных на осень парламентских выборов.
Шпан ранее говорил, что к лету все жители Германии получат предложение записаться на прививку.
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