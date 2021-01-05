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Заразившийся коронаврусом президент Армении находится на самоизоляции в Лондоне - аппарат

15:20 05.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Армении Армен Саркисян, который проводит новогодние праздники в Лондоне со своей семьей, сдал положительный тест на коронавирус. Об этом во вторник сообщили местной газете "Грапарак" в аппарате президента республики.

"Президент Армен Саркисян встретил Новый год в Лондоне в кругу семьи и внуков. 3 января Саркисян в Лондоне успешно перенес операцию на ноге. Однако у президента также появились симптомы нового типа коронавируса. Пройденный им тест дал положительный результат. Президент Саркисян находится на самоизоляции и временно продолжит свою деятельность дистанционно", - отметили в аппарате президента Армении.

Армен Саркисян до избрания на пост президента республики в 2018 году в разные годы занимал пост посла Армении в Соединенном Королевстве. Часть его семьи до сих пор живет там.

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