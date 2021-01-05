0
0
128
НОВОСТИ

В Физулинском районе в Карабахе будет построен международный аэропорт - Президент Азербайджана

16:10 05.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился построить международный аэропорт в Физулинском районе в Карабахе.

"По моему указанию в Физули будет построен международный аэропорт. Уже дано указание. Сейчас выбираются места. Будет проведена работа по разминированию. Я дал указание, в этом году в Физули должен быть создан международный аэропорт, в любом случае должна быть сдана взлетно-посадочная полоса", - сказал глава государства во вторник, принимая в видеоформате нового министра культуры Анара Керимова.

В Нагорном Карабахе 27 сентября обострилась ситуация, там начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:20 05.01.2021
Заразившийся коронаврусом президент Армении находится на самоизоляции в Лондоне - аппарат
0
188
15:10 05.01.2021
По вопросам вакцинации в ФРГ Меркель созвала кризисную встречу - СМИ
0
188
14:30 05.01.2021
Федеральный регистр контролирует применение "Спутник V" - Минздрав
0
239
13:20 05.01.2021
Из зоны комфорта "сытый мир" вывела пандемия - Песков
0
324
13:10 05.01.2021
За вакцинацию знаменитостей вне очереди власти Польши оштрафуют медуниверситет на $70 тыс.
0
334
12:10 05.01.2021
На 2021 год кабмин РФ сохранил размер максимального пособий по безработице
0
341
11:20 05.01.2021
В Индии погибли сотни перелетных птиц, не исключена вспышка птичьего гриппа - СМИ
0
377
10:10 05.01.2021
Обогащение Ираном урана до 20% является ядерным вымогательством - Госдеп США
0
443
10:00 05.01.2021
В понедельник не менее 10 раз самолеты Израиля нарушили воздушное пространство Ливана - агентство
0
424
09:50 05.01.2021
От участников ВЭФ Сингапур потребует пройти несколько тестов на коронавирус
0
406

Возврат к списку