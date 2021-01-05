В Физулинском районе в Карабахе будет построен международный аэропорт - Президент Азербайджана

16:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился построить международный аэропорт в Физулинском районе в Карабахе.



"По моему указанию в Физули будет построен международный аэропорт. Уже дано указание. Сейчас выбираются места. Будет проведена работа по разминированию. Я дал указание, в этом году в Физули должен быть создан международный аэропорт, в любом случае должна быть сдана взлетно-посадочная полоса", - сказал глава государства во вторник, принимая в видеоформате нового министра культуры Анара Керимова.



В Нагорном Карабахе 27 сентября обострилась ситуация, там начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.



