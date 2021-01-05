В Физулинском районе в Карабахе будет построен международный аэропорт - Президент Азербайджана
16:10 05.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"По моему указанию в Физули будет построен международный аэропорт. Уже дано указание. Сейчас выбираются места. Будет проведена работа по разминированию. Я дал указание, в этом году в Физули должен быть создан международный аэропорт, в любом случае должна быть сдана взлетно-посадочная полоса", - сказал глава государства во вторник, принимая в видеоформате нового министра культуры Анара Керимова.
В Нагорном Карабахе 27 сентября обострилась ситуация, там начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.
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