На повышение пенсии для 32 млн человек в 2021 году направят 374 млрд рублей
18:30 05.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В этом году индексация составила 6,3%, что также превышает уровень инфляции. Средний размер страховой пенсии по старости увеличен на 1 тыс. 39 рублей и, с учетом индексации, составляет 17 тыс. 541 рубль. Повышение пенсий коснулось 32 млн человек. На эти цели будет направлено 374 млрд рублей", - сказал он.
Путин в свою очередь рассчитывает, что выплата проиндексированных пенсий пройдет без сбоев.
Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы с 1 января на 6,3%
НОВОСТИ
- 11:00 02.01.2021
- Западный военный округ усилят "Терминаторами" и новыми танками Т-90М
- 10:30 02.01.2021
- Обновленная система предупреждения о ракетном нападении готовится в РФ к постановке на боевое дежурство
- 09:29 02.01.2021
- Пентагон решил отложить полномасштабный выпуск истребителей F-35
- 09:23 02.01.2021
- Иран в Персидском заливе повысил уровень боеготовности ВМС - разведка США
- 16:51 01.01.2021
- В Новогоднюю ночь в Лейпциге сгорели семь машин армии ФРГ
- 16:10 31.12.2020
- Столтенберг: Я не вижу непосредственной угрозы, исходящей от России...
- 12:15 31.12.2020
- Минобороны РФ отчиталось об окончании осеннего призыва в армию 2020 года
- 16:40 28.12.2020
- Россия высылает из страны помощника военного атташе посольства Болгарии
- 20:00 27.12.2020
- Активность войск НАТО может привести к серьезным инцидентам - замминистра обороны РФ
- 14:20 25.12.2020
- С помощью первого серийного Су-57 будут испытывать гиперзвуковое оружие - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать