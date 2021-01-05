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На повышение пенсии для 32 млн человек в 2021 году направят 374 млрд рублей

18:30 05.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Повышение пенсий в 2021 году коснулось 32 млн человек, на эти цели направят 374 млрд рублей. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на совещании по социальным вопросам, которое проводит президент России Владимир Путин.

"В этом году индексация составила 6,3%, что также превышает уровень инфляции. Средний размер страховой пенсии по старости увеличен на 1 тыс. 39 рублей и, с учетом индексации, составляет 17 тыс. 541 рубль. Повышение пенсий коснулось 32 млн человек. На эти цели будет направлено 374 млрд рублей", - сказал он.

Путин в свою очередь рассчитывает, что выплата проиндексированных пенсий пройдет без сбоев.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы с 1 января на 6,3%

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