В попечительский совет Пушкинского музея вошла Голикова

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-премьер России Татьяна Голикова вошла в попечительский совет Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.



"Разрешить заместителю председателя правительства Российской Федерации Голиковой Т. А. участие на безвозмездной основе в деятельности попечительского совета федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина", - говорится в документе.



