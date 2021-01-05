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В попечительский совет Пушкинского музея вошла Голикова

19:20 05.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-премьер России Татьяна Голикова вошла в попечительский совет Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Разрешить заместителю председателя правительства Российской Федерации Голиковой Т. А. участие на безвозмездной основе в деятельности попечительского совета федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина", - говорится в документе.

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