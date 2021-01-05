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При условии масштабного распространения вакцин мировая экономика вырастет на 4% - ВБ

19:30 05.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мировая экономика в 2021 году вырастет на 4% при условии масштабного характера распространения вакцин от нового коронавируса, однако для устойчивого роста нужны дополнительные инвестиции. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Всемирного банка (ВБ).

"Ожидается, что мировая экономика вырастет на 4% в 2021 году при условии, что изначальные усилия по выпуску вакцины от COVID-19 в течение года приобретут широкий масштаб", - говорится в документе.

Как отмечают в организации, несмотря на рост экономики, ситуация остается сложной из-за того ущерба, который уже был нанесен пандемией с точки зрения снижения экономической активности и благосостояния граждан, которые продолжат оставаться на низком уровне "в течение длительного периода". "Главные краткосрочные приоритеты политики - это контроль над распространением коронавируса и обеспечение быстрого и масштабного распространения вакцины. Чтобы поддержать экономическое восстановление, властям также необходимо поддерживать цикл реинвестиций, направленных на поддержание устойчивого роста, который будет в меньшей степени зависим от государственных расходов", - полагают экономисты банка.

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