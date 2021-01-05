0
0
15
НОВОСТИ

Двое привитых от коронавируса умерли в Норвегии

20:10 05.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека, сделавшие прививку от коронавируса, умерли в Норвегии. Об этом сообщило во вторник Норвежское агентство лекарственных средств.

"5 января мы получили два сообщения о смертях, произошедших через несколько дней после вакцинации", - говорится в сообщении.

Вакцинация с использованием препарата, произведенного американской компанией Pfizer ("Пфайзер") и ее германским партнером BioNTech ("Бионтек"), стартовала в Норвегии 27 декабря 2020 года.

Первыми в стране были привиты жители дома престарелых в Осло. Власти в настоящее время начали расследование того, связаны ли смерти с вакцинацией.

"Мы должны проанализировать, является ли вакцина причиной смерти или же это совпадение, что смерть произошла вскоре после вакцинации", - сказал представитель агентства. По его словам, сейчас прививают людей из групп риска, у которых слабое здоровье и присутствуют серьезные заболевания.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:30 05.01.2021
При условии масштабного распространения вакцин мировая экономика вырастет на 4% - ВБ
0
100
19:20 05.01.2021
В попечительский совет Пушкинского музея вошла Голикова
0
98
18:30 05.01.2021
На повышение пенсии для 32 млн человек в 2021 году направят 374 млрд рублей
0
181
17:40 05.01.2021
В Подмосковье открывается развлекательно-гастрономический фестиваль «Мастерская Рождества»
0
213
17:28 05.01.2021
Президент Казахстана Токаев жёстко ответил депутату Никонову - никто казахам ничего не давал
0
430
16:10 05.01.2021
В Физулинском районе в Карабахе будет построен международный аэропорт - Президент Азербайджана
0
292
15:20 05.01.2021
Заразившийся коронаврусом президент Армении находится на самоизоляции в Лондоне - аппарат
0
351
15:10 05.01.2021
По вопросам вакцинации в ФРГ Меркель созвала кризисную встречу - СМИ
0
346
14:30 05.01.2021
Федеральный регистр контролирует применение "Спутник V" - Минздрав
0
366
13:20 05.01.2021
Из зоны комфорта "сытый мир" вывела пандемия - Песков
0
487

Возврат к списку