Двое привитых от коронавируса умерли в Норвегии

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека, сделавшие прививку от коронавируса, умерли в Норвегии. Об этом сообщило во вторник Норвежское агентство лекарственных средств.



"5 января мы получили два сообщения о смертях, произошедших через несколько дней после вакцинации", - говорится в сообщении.



Вакцинация с использованием препарата, произведенного американской компанией Pfizer ("Пфайзер") и ее германским партнером BioNTech ("Бионтек"), стартовала в Норвегии 27 декабря 2020 года.



Первыми в стране были привиты жители дома престарелых в Осло. Власти в настоящее время начали расследование того, связаны ли смерти с вакцинацией.



"Мы должны проанализировать, является ли вакцина причиной смерти или же это совпадение, что смерть произошла вскоре после вакцинации", - сказал представитель агентства. По его словам, сейчас прививают людей из групп риска, у которых слабое здоровье и присутствуют серьезные заболевания.



