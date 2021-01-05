Двое привитых от коронавируса умерли в Норвегии
20:10 05.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"5 января мы получили два сообщения о смертях, произошедших через несколько дней после вакцинации", - говорится в сообщении.
Вакцинация с использованием препарата, произведенного американской компанией Pfizer ("Пфайзер") и ее германским партнером BioNTech ("Бионтек"), стартовала в Норвегии 27 декабря 2020 года.
Первыми в стране были привиты жители дома престарелых в Осло. Власти в настоящее время начали расследование того, связаны ли смерти с вакцинацией.
"Мы должны проанализировать, является ли вакцина причиной смерти или же это совпадение, что смерть произошла вскоре после вакцинации", - сказал представитель агентства. По его словам, сейчас прививают людей из групп риска, у которых слабое здоровье и присутствуют серьезные заболевания.
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