"Британский" штамм COVID-19 обнаружен уже в 41 стране - ВОЗ
09:00 06.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Распространение отличающегося высокой заразностью штамма коронавируса, обнаруженного первоначально в Великобритании, зафиксировано уже в 41 стране и территории. Об этом сообщила в своем еженедельном информационном эпидемиологическом бюллетене, опубликованном в Женеве в ночь на среду, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
"По состоянию на 5 января разновидность коронавируса VOC-202012/01, которая первоначально была выявлена в Соединенном Королевстве, обнаружена в небольшом числе случаев еще в 40 государствах/территориях/районах в пяти из шести регионов ВОЗ", - говорится в сообщении. Отмечается также, что штамм коронавируса, известный как "разновидность 501Y.V2", информация о котором первоначально поступила из ЮАР, "выявлен еще в шести других странах/территориях/ районах".
Согласно бюллетеню ВОЗ, за минувшую неделю - с 28 декабря по 3 января - число заразившихся COVID-19 выросло в мире на 4 035 226, а умерших - на 76 017. Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Северной и Южной Америке - 1 935 621. На втором месте - регион Европы (1 553 332), на третьем - Юго-Восточная Азия (208 592). По смертности лидирует Европа, где за семь дней умерли 32 898 пациентов. На втором месте - Северная и Южная Америка (32 283), на третьем - Юго-Восточная Азия (3 756).
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