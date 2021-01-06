Продлить срок жизни МБР Minuteman III невозможно - Пентагон

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты должны приступить к производству межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) наземного базирования нового поколения. С таким заявлением выступил во вторник на интернет-брифинге для журналистов глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард. По его утверждению, продлить сроки службы МБР Minuteman III, стоящей на боевом дежурстве в США с 1970 года, более не представляется возможным.

"Но позвольте мне ясно сказать: продлить срок жизни Minuteman III невозможно. Она (ракета - прим. ТАСС) переходит точку, после которой экономически нецелесообразно продлевать жизнь Minuteman III. Вы быстро приближаетесь к точке, после которой это просто вообще невозможно сделать", - считает военачальник.