Цена на нефть марки Brent поднялась выше 54 долл/барр

09:30

Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на бирже достигла отметки в 54,02 доллара за баррель на фоне решений стран ОПЕК+, свидетельствуют данные площадки на 05:27 мск. В свою очередь нефть марки WTI дорожает на 0,5%, достигая 50,26 доллара за баррель.

По состоянию на 05:38 мск Brent торговалась на отметке $53,96 за баррель (+0,67%), WTI - на отметке $50,23 за баррель (+0,44%).