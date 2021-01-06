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До 8 градусов мороза прогнозируют синоптики в Москве в ночь на 7 января

09:40 06.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, небольшой снег, гололедица и до минус 5 градусов ожидаются в среду в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице - минус 5-3 градуса, в ночь на четверг - до 8 градусов мороза. Ветер восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

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