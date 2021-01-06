В частных беседах Трамп признает свое поражение на выборах - СМИ
09:45 06.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп в частных беседах признает свое поражение на прошедших 3 ноября выборах, однако не делает этого публично, чтобы тем самым привлечь к себе больше внимания. Об этом сообщила во вторник газета "Политико" со ссылкой на свои источники.
По их данным, американский лидер также понимает, что в среду Сенат и Палата представителей Конгресса США на совместном заседании утвердят победу избранного президента Джозефа Байдена. По словам источника издания, хозяин Белого дома даже признался, что он "просто разочарован" поражением на президентских выборах. Глава государства, отмечает газета, смирился со своим поражением буквально в последние недели. Несмотря на то, что Трамп признает в частных беседах свое поражение, отмечают источники "Политико", он все же утверждает, что выиграл бы честные выборы. Американский лидер также обсуждал с помощниками планы покинуть Вашингтон и отправиться в свое поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.
Трамп продолжает заявлять о фальсификациях на выборах лишь для привлечения к себе большего внимания, поясняет издание. "Смысл [этих действий] в том, чтобы представлять интерес и быть обсуждаемым в новостях", - пояснил источник газеты.
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