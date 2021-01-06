Данные университета Джонса Хопкинса о заражении COVID-19 в мире на 6 января, 2021

10:10 Источник: Интерфакс

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро среды достигло 86 млн 405 тыс. 927 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 868 тыс. 768, выздоровели более 60 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.