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Индекс экономической надежды жителей РФ в 2020-м году упал до уровня 1998 года - исследование

10:13 06.01.2021 Источник: РБК

В 2020 году индекс экономической надежды россиян составил минус 41 п.п., что стало одним из самых низких показателей за 23 года наблюдений. Об этом свидетельствуют результаты исследования Gallup International, которые РБК предоставил «Ромир».

По его данным, 6% опрошенных россиян сочли, что 2021 год станет периодом экономического процветания, а 47% — что годом экономических проблем. При этом 40% жителей России ожидают, что этот год будет таким же, как 2020-й, а 8% затруднились ответить на вопрос.

Самый низкий индекс экономической надежды в России был зафиксирован в 2013 году, тогда он составил минус 43 п.п. Близким к этому уровню он был в 1998 (минус 41 п.п.) и 2008 (минус 39 п.п.) годах. При этом на самом высоком уровне экономическая надежда жителей России была в 2006 году — 9 п.п.

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