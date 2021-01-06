Индекс экономической надежды жителей РФ в 2020-м году упал до уровня 1998 года - исследование
10:13 06.01.2021 Источник: РБК
По его данным, 6% опрошенных россиян сочли, что 2021 год станет периодом экономического процветания, а 47% — что годом экономических проблем. При этом 40% жителей России ожидают, что этот год будет таким же, как 2020-й, а 8% затруднились ответить на вопрос.
Самый низкий индекс экономической надежды в России был зафиксирован в 2013 году, тогда он составил минус 43 п.п. Близким к этому уровню он был в 1998 (минус 41 п.п.) и 2008 (минус 39 п.п.) годах. При этом на самом высоком уровне экономическая надежда жителей России была в 2006 году — 9 п.п.
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