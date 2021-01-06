Грузинские военные отправляются в Афганистан участвовать в миссии НАТО

10:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

32-й батальон третьей пехотной бригады Сил обороны Грузии отправился в Афганистан для участия в миротворческой миссии НАТО "Решительная поддержка". Об этом в среду сообщили в пресс-службе Министерства обороны Грузии.

"Грузинские военнослужащие под руководством подполковника Тариэла Махарашвили будут выполнять международную миссию в течение шести месяцев под американским командованием. Главной задачей подразделения будет обеспечение безопасности авиационной базы в Баграме", - говорится в сообщении и также отмечается, что 32-й батальон сменит в Афганистане 13-й батальон.