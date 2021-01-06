Грузинские военные отправляются в Афганистан участвовать в миссии НАТО
10:45 06.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
32-й батальон третьей пехотной бригады Сил обороны Грузии отправился в Афганистан для участия в миротворческой миссии НАТО "Решительная поддержка". Об этом в среду сообщили в пресс-службе Министерства обороны Грузии.
"Грузинские военнослужащие под руководством подполковника Тариэла Махарашвили будут выполнять международную миссию в течение шести месяцев под американским командованием. Главной задачей подразделения будет обеспечение безопасности авиационной базы в Баграме", - говорится в сообщении и также отмечается, что 32-й батальон сменит в Афганистане 13-й батальон.
НОВОСТИ
- 11:10 06.01.2021
- Данные о заражении коронавирусом в России на 6 января, 2020
- 10:13 06.01.2021
- Индекс экономической надежды жителей РФ в 2020-м году упал до уровня 1998 года - исследование
- 10:10 06.01.2021
- Данные университета Джонса Хопкинса о заражении COVID-19 в мире на 6 января, 2021
- 09:45 06.01.2021
- В частных беседах Трамп признает свое поражение на выборах - СМИ
- 09:40 06.01.2021
- До 8 градусов мороза прогнозируют синоптики в Москве в ночь на 7 января
- 09:30 06.01.2021
- Цена на нефть марки Brent поднялась выше 54 долл/барр
- 09:15 06.01.2021
- Продлить срок жизни МБР Minuteman III невозможно - Пентагон
- 09:00 06.01.2021
- "Британский" штамм COVID-19 обнаружен уже в 41 стране - ВОЗ
- 20:20 05.01.2021
- За счет Саудовской Аравии РФ и Казахстан увеличат добычу нефти в феврале и марте
- 20:10 05.01.2021
- Двое привитых от коронавируса умерли в Норвегии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать