Данные о заражении коронавирусом в России на 6 января, 2020
11:10 06.01.2021 Источник: Интерфакс
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 24 тыс. 217 случаев, умерли за сутки 445 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 24 тыс. 217 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 672 (11%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба. Число смертей от коронавируса, зафиксированных в стране за сутки, составляет 445.
Москва по-прежнему лидер по числу новых заражений - за сутки в столице заболели COVID-19 5 тыс. 142 человека. В городе подтверждены 70 летальных случаев от новой инфекции, выздоровели 7 тыс. 206 пациентов.
Согласно данным оперштаба, Санкт-Петербург (3341) и Московская область (1097) остаются регионами с наибольшим количеством заражений коронавирусом после столицы.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн. 308 тыс. 601 случай коронавирусной инфекции, 59 тыс. 951 умерших и 2 млн. 685 тыс. 723 выписанных, в том числе 23 тыс. 55 выписаны за последние сутки.
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