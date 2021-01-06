Фальшивомонетчики предпочитают подделывать купюры в одну и пять тыс руб - МВД РФ

13:02 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 18 тыс. преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег, зарегистрировано в прошлом году. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, самыми популярными купюрами у фальшивомонетчиков стали банкноты номиналом в пять и одну тысячу рублей.

"За 10 месяцев 2020 года зарегистрировано 17 772 преступления, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков. Чаще всего фальшивомонетчики подделывают купюры крупного номинала - 5 000 и 1 000 рублей", - сказали в МВД, отвечая на запрос ТАСС.

В министерстве предупредили, что наибольшая вероятность столкнуться с фальшивыми деньгами существует на рынках, ярмарках, в небольших магазинах и торговых палатках, а также других местах, где отсутствует специальное оборудование для проверки подлинности купюр.