В Крыму погода установила новый температурный рекорд - более +17С
14:20 06.01.2021 Источник: Интерфакс
Температура воздуха в Крыму поднялась выше 17 градусов 5 января, установив новый рекорд, сообщил в среду "Интерфаксу" дежурный синоптик республиканского гидрометцентра.
"5 января перекрыт максимум - зафиксирована самая высокая температура, которая наблюдалась за всю историю наблюдений в этот день. Воздух прогрелся до 17,6 градуса. Предыдущий рекорд - 14,4 градуса в 1931 году", - сказал синоптик.
По его словам, нынешняя зима в Крыму очень теплая, ранее температурный максимум был перекрыт 31 декабря.
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