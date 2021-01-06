В Сербию будет поставлено 2 млн доз вакцины "Спутник V"

14:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство Сербии заключили соглашение о поставках в страну 2 млн доз вакцины "Спутник V", следует из сообщения фонда.

"Соглашение между РФПИ и правительством Сербии позволит обеспечить вакцинацию 1 млн человек", - указано в сообщении. РФПИ отмечает, что вакцина для поставок в Сербию будет производиться международными партнерами фонда в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.