Суд в Лондоне не отпустил Джулиана Ассанжа под залог
14:42 06.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж не может быть освобожден под залог на время рассмотрения апелляции американской прокуратуры, продолжающей добиваться его экстрадиции в США. Об этом в среду на заседании Вестминстерского магистратского суда в Лондоне объявила судья Ванесса Барайтсер.
"Я убеждена в наличии существенных оснований полагать, что господин Ассанж не явится в суд на рассмотрение апелляции, если сегодня он будет отпущен на свободу. Поэтому он должен оставаться под стражей", - сказала судья, за выступлением которой в удаленном режиме могли следить журналисты.
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