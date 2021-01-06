Суд в Лондоне не отпустил Джулиана Ассанжа под залог

14:42 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж не может быть освобожден под залог на время рассмотрения апелляции американской прокуратуры, продолжающей добиваться его экстрадиции в США. Об этом в среду на заседании Вестминстерского магистратского суда в Лондоне объявила судья Ванесса Барайтсер.

"Я убеждена в наличии существенных оснований полагать, что господин Ассанж не явится в суд на рассмотрение апелляции, если сегодня он будет отпущен на свободу. Поэтому он должен оставаться под стражей", - сказала судья, за выступлением которой в удаленном режиме могли следить журналисты.