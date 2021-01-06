Власти Украины намерены проверить тайную вакцинацию местных политиков

15:35 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил правоохранительным органам и Минздраву проверить появившуюся в СМИ информацию о тайной вакцинации украинских политиков от Covid-19 и заявил о намерениях привиться за собственный счет после поступления официально зарегистрированной вакцины в украинские клиники.

"Поручил Минздраву и МВД проверить информацию, опубликованную в СМИ, о возможной подпольной вакцинации препаратами неизвестного происхождения. И сразу сообщу свою позицию... Сам буду вакцинироваться за свой счет во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрированная вакцина поступит в клиники", - написал Шмыгаль в своем телеграм-канале в среду.