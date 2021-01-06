В Европе одобрена вакцина от коронавируса компании Moderna
15:45 06.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса производства американской компании Moderna ("Модерна"). Об этом говорится в распространенном в среду заявлении европейского регулятора.
"Это вторая вакцина, которая одобрена EMA", - говорится в документе. Ее рекомендуется использовать для лиц старше 18 лет.
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