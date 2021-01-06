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В кабмине ФРГ рассказали, при каком условии в ЕС можно производство вакцины "Спутник V"

16:20 06.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Производство вакцин от коронавируса в ЕС, в том числе российского препарата "Спутник V", в теории возможно только в случае сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA). Об этом заявила в среду на брифинге в Берлине заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

"Если говорить о производственных мощностях в Европе для российской вакцины, то это возможно, только если ЕМА этот препарат допустит", - сказала она. Представитель Минздрава ФРГ со своей стороны не смог уточнить, поступил ли такой запрос в ЕМА, и рекомендовал обратиться туда напрямую.

Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор и обсудили в числе прочего вопросы борьбы с коронавирусом. "Обсуждены вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин", - отмечала пресс-служба.

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