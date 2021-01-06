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Генсек ООН: В 2020 году впервые за 22 года произошел рост крайней нищеты

17:00 06.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень крайней нищеты в 2020 году увеличился во всем мире впервые за последние 22 года. Об этом заявил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на проходящем в видеоформате заседании Совета Безопасности ООН по поддержанию мира и стабильности.

Генсек отметил, что пандемия коронавируса усугубила целый ряд негативных тенденций. "В 2020 году впервые за 22 года произошел рост крайней нищеты, - сказал он. - Как ожидается, спад экономической активности в хрупкой ситуации и в условиях конфликтов ввергнет в нищету еще дополнительно от 18 до 27 млн человек".

Гутерриш также обратил внимание, что во всем мире "усугубляется гендерное неравенство, причем мир оказался отброшен назад на десятилетия с точки зрения доли работающих женщин как ключевого драйвера для инклюзивного развития".

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