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Дирекция Каннского кинофестиваля назвала возможные сроки проведения киносмотра

18:08 06.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проведение Международного Каннского кинофестиваля возможно этим летом, если позволит эпидемическая обстановка. Об этом сообщили в среду организаторы фестиваля.

Они отметили, что фестиваль в настоящее время планируется на его обычные сроки - май, но "с возможным переносом на конец июня или июля". В прошлом году знаменитый фестиваль был отменен из-за пандемии, и часть планировавшихся к показу лент была продемонстрирована либо в рамках других, более поздних фестивалей, либо в тематических показах в кинотеатрах. В 2020 году при строгом соблюдении противовирусных мер прошли Берлинский и Венецианский кинофестивали.

Как отметил в среду представитель дирекции Каннского кинофестиваля, "сейчас, в начале года, еще остается немного времени, чтобы оценить ситуацию" и принять решение. В идеальном случае организаторы планируют провести знаменитый киносмотр в период с 11 по 22 мая.

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