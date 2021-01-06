Трамп: Мы никогда не признаем поражения. Этого не произойдет

20:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что никогда не признает своего поражения на ноябрьских выборах в США, по-прежнему считает себя их победителем.

"Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражения. Этого не произойдет. Нельзя признавать поражение, когда речь идет о краже. Наша страна пережила достаточно. Мы больше не будем это терпеть", - утверждал американский лидер, обращаясь к участникам "Марша за спасение Америки" - многотысячной манифестации его сторонников в Вашингтоне.

Эта демонстрация была организована в связи с тем, что Сенат и Палата представителей Конгресса США в ближайшие часы должны утвердить итоги состоявшихся в ноябре американских президентских выборов, на которых победу одержал соперник республиканца Трампа - демократ Джозеф Байден.