Выборы в США: Конгресс пытается преодолеть подаваемые протесты
09:10 07.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Конгресс США в среду возобновил заседание по утверждению итогов ноябрьских президентских выборов после того, как обе палаты на раздельных голосованиях отклонили первый протест. Трансляцию данного собрания законодателей ведут в прямом эфире американские новостные телеканалы.
Председательствующий на заседании вице-президент США Майкл Пенс объявил, что Сенат и Палата представителей отклонили протест против утверждения результатов голосования на президентских выборах в штате Аризона.
Республиканцы подали в четверг на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США протест на утверждение итогов президентских выборов в штате Пенсильвания. Трансляцию вели в прямом эфире новостные телеканалы.
Против утверждения результатов выборов в Пенсильвании выступил член Палаты представителей от этого штата республиканец Скотт Перри. Его поддержал сенатор- однопартиец Джош Хоули (от штата Миссури).
Председательствующий на сессии вице-президент США Майкл Пенс принял это возражение. Теперь Палата представителей и Сенат удаляются раздельно рассматривать протест в течение двух часов и голосовать по нему.
Конгресс США утвердит итоги прошедших 3 ноября президентских выборов, невзирая на действия демонстрантов. Об этом заявил в среду лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл (от штата Кентукки) после возобновления дебатов по результатам президентских выборов, которые были прерваны из-за учинивших беспорядки протестующих.
"Мы завершим эту процедуру [утверждения итогов выборов] правильным образом, по букве закона. <...> Мы утвердим победителя президентских выборов 2020 года. Преступное поведение никогда не сможет господствовать над Конгрессом США", - отметил сенатор.
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