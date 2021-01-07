Четверо туристов попали на Камчатке под обвал льда. Есть погибший
09:21 07.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четыре человека попали под обвал льда на Камчатке, один погиб, трое ранены. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.
"По оперативным данным, под обвал попало четыре человека из туристической группы: трое из них пострадали, один погиб", - сказали в пресс-службе. В МЧС отметили, что, по предварительной информации, другие находившиеся у водопада туристические группы в полном составе покинули место происшествия.
В пресс-службе правительства региона уточнили, что среди пострадавших есть ребенок, он находится в тяжелом состоянии, еще двое взрослых получили незначительные травмы. "Два человека - мужчина и женщина - находятся в удовлетворительном состоянии, они получили незначительные травмы. Ребенок - в тяжелом состоянии, он передан медикам. Один человек погиб. Спасатели все еще находятся на месте событий. Они планируют полностью расчистить обвал, чтобы убедиться, что больше никто не пострадал", - приводит пресс- служба слова врио заместителя председателя правительства Камчатского края Александра Заболиченко.
НОВОСТИ
- 10:15 07.01.2021
- На территории Капитолия в Вашингтоне полиция арестовала 26 человек
- 09:34 07.01.2021
- Путин поздравил россиян с православным Рождеством
- 09:27 07.01.2021
- Во время беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека
- 09:10 07.01.2021
- Выборы в США: Конгресс пытается преодолеть подаваемые протесты
- 21:00 06.01.2021
- РФПИ говорит о производстве десятков млн доз "Спутника V" с февраля
- 20:25 06.01.2021
- Трамп: Мы никогда не признаем поражения. Этого не произойдет
- 19:20 06.01.2021
- В Китае создана квантовая линия связи длиной в 4,6 тыс.км
- 19:10 06.01.2021
- В одном из регионов Испании зарегистрирована температура ниже -30С
- 18:17 06.01.2021
- Патриарх Кирилл сравнил ковид-диссидентов с неверующими в Бога
- 18:08 06.01.2021
- Дирекция Каннского кинофестиваля назвала возможные сроки проведения киносмотра
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать