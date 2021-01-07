0
0
114
НОВОСТИ

Четверо туристов попали на Камчатке под обвал льда. Есть погибший

09:21 07.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре человека попали под обвал льда на Камчатке, один погиб, трое ранены. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

"По оперативным данным, под обвал попало четыре человека из туристической группы: трое из них пострадали, один погиб", - сказали в пресс-службе. В МЧС отметили, что, по предварительной информации, другие находившиеся у водопада туристические группы в полном составе покинули место происшествия.

В пресс-службе правительства региона уточнили, что среди пострадавших есть ребенок, он находится в тяжелом состоянии, еще двое взрослых получили незначительные травмы. "Два человека - мужчина и женщина - находятся в удовлетворительном состоянии, они получили незначительные травмы. Ребенок - в тяжелом состоянии, он передан медикам. Один человек погиб. Спасатели все еще находятся на месте событий. Они планируют полностью расчистить обвал, чтобы убедиться, что больше никто не пострадал", - приводит пресс- служба слова врио заместителя председателя правительства Камчатского края Александра Заболиченко.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:15 07.01.2021
На территории Капитолия в Вашингтоне полиция арестовала 26 человек
0
0
09:34 07.01.2021
Путин поздравил россиян с православным Рождеством
0
91
09:27 07.01.2021
Во время беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека
0
115
09:10 07.01.2021
Выборы в США: Конгресс пытается преодолеть подаваемые протесты
0
132
21:00 06.01.2021
РФПИ говорит о производстве десятков млн доз "Спутника V" с февраля
0
889
20:25 06.01.2021
Трамп: Мы никогда не признаем поражения. Этого не произойдет
0
937
19:20 06.01.2021
В Китае создана квантовая линия связи длиной в 4,6 тыс.км
0
1064
19:10 06.01.2021
В одном из регионов Испании зарегистрирована температура ниже -30С
0
913
18:17 06.01.2021
Патриарх Кирилл сравнил ковид-диссидентов с неверующими в Бога
0
829
18:08 06.01.2021
Дирекция Каннского кинофестиваля назвала возможные сроки проведения киносмотра
0
749

Возврат к списку