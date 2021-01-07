Четверо туристов попали на Камчатке под обвал льда. Есть погибший

09:21 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре человека попали под обвал льда на Камчатке, один погиб, трое ранены. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

"По оперативным данным, под обвал попало четыре человека из туристической группы: трое из них пострадали, один погиб", - сказали в пресс-службе. В МЧС отметили, что, по предварительной информации, другие находившиеся у водопада туристические группы в полном составе покинули место происшествия.

В пресс-службе правительства региона уточнили, что среди пострадавших есть ребенок, он находится в тяжелом состоянии, еще двое взрослых получили незначительные травмы. "Два человека - мужчина и женщина - находятся в удовлетворительном состоянии, они получили незначительные травмы. Ребенок - в тяжелом состоянии, он передан медикам. Один человек погиб. Спасатели все еще находятся на месте событий. Они планируют полностью расчистить обвал, чтобы убедиться, что больше никто не пострадал", - приводит пресс- служба слова врио заместителя председателя правительства Камчатского края Александра Заболиченко.