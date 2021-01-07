Во время беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека
09:27 07.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Вашингтона подтвердили гибель в общей сложности четырех человек во время протестов перед зданием Конгресса США в среду. Об этом сообщил на пресс-конференции глава столичной полиции Роберт Конти.
Он подтвердил гибель одной женщины от полученного в здании Конгресса огнестрельного ранения, а также сообщил о трех других смертях, не уточнив конкретных причин гибели этих людей. "В дополнение к этому сегодня поступили данные о том, что в районе вокруг здания Капитолия умерли также еще три человека: с одной взрослой женщиной и двумя взрослыми мужчинами произошли различные чрезвычайные ситуации медицинского характера, которые привели к их смерти", - сказал Конти.
Вторжение сторонников действующего американского президента Дональда Трампа в здание Конгресса в Вашингтоне стало колоссальным провалом в работе компетентных органов США. Такую оценку произошедшим в среду в столице чрезвычайным событиям дал член Палаты представителей Тим Райан (демократ от штата Огайо).
Президент США Дональд Трамп в свете беспорядков в Вашингтоне на 24 часа лишен возможности писать в "Фейсбуке" из-за нарушений правил. Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду представителями соцсети. Члены кабинета Трампа обсуждают возможность его отстранения от власти и передачи полномочий главы государства Майклу Пенсу, после того как сторонники американского лидера в среду ворвались в Конгресс. Об этом сообщил телеканал Си-би- эс со ссылкой на свои источники.
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