На территории Капитолия в Вашингтоне полиция арестовала 26 человек
10:15 07.01.2021 Источник: Интерфакс
В ходе беспорядков в Вашингтоне, организованных сторонниками президента Дональда Трампа в знак протеста против утверждения Конгрессом победы на президентских выборах Джо Байдена, было арестовано 52 человека, сообщила городская полиция.
На ночной пресс-конференции начальник столичного департамента полиции Роберт Конти заявил, что 47 из 52 арестов на сегодняшний день были связаны с нарушениями комендантского часа, веденного мэром Вашингтона Мюриэл Боузер, 26 из них были арестованы на территории Капитолия, куда протестующие ворвались, смяв кордоны полиции. Нескольких арестовали по обвинению в ношении нелицензированного или запрещенного огнестрельного оружия.
Кроме того, по словам Конти, в штаб-квартирах национальных комитетов Республиканской и Демократической партий были обнаружены и обезврежены две самодельные бомбы, в холодильнике, находившимся в одном из автомобилей на территории Капитолия, были найдены бутылки с зажигательной смесью.
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