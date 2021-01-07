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На территории Капитолия в Вашингтоне полиция арестовала 26 человек

10:15 07.01.2021 Источник: Интерфакс

В ходе беспорядков в Вашингтоне, организованных сторонниками президента Дональда Трампа в знак протеста против утверждения Конгрессом победы на президентских выборах Джо Байдена, было арестовано 52 человека, сообщила городская полиция.

На ночной пресс-конференции начальник столичного департамента полиции Роберт Конти заявил, что 47 из 52 арестов на сегодняшний день были связаны с нарушениями комендантского часа, веденного мэром Вашингтона Мюриэл Боузер, 26 из них были арестованы на территории Капитолия, куда протестующие ворвались, смяв кордоны полиции. Нескольких арестовали по обвинению в ношении нелицензированного или запрещенного огнестрельного оружия.

Кроме того, по словам Конти, в штаб-квартирах национальных комитетов Республиканской и Демократической партий были обнаружены и обезврежены две самодельные бомбы, в холодильнике, находившимся в одном из автомобилей на территории Капитолия, были найдены бутылки с зажигательной смесью.

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