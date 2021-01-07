Данные о заражении коронавирусом в России на 7 января, 2021

11:30 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 23 тыс. 541 случай, умерли за сутки 506 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 23 тыс. 541 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 681 (11,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Число смертей от коронавируса, зафиксированных в стране за сутки, составляет 506.

Москва по-прежнему лидер по числу новых заражений - за сутки в столице заболели COVID-19 4 тыс. 871 человек. В городе подтверждены 76 летальных случаев от новой инфекции, выздоровели 7 тыс. 410 пациентов.

Согласно данным оперштаба, Санкт-Петербург (3005) и Московская область (1228) остаются регионами с наибольшим количеством заражений коронавирусом после столицы.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн. 332 тыс. 142 случаев коронавирусной инфекции, 60 тыс. 457 умерших и 2 млн. 709 тыс. 452 выписанных, в том числе 23 тыс. 729 - за последние сутки.