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НОВОСТИ

Конгресс США утвердил победу Джозефа Байдена на президентских выборах

11:55 07.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сенат и Палата представителей Конгресса США в четверг на совместном заседании утвердили победу демократа Джозефа Байдена на состоявшихся в стране 3 ноября президентских выборах. Трансляцию ведут в прямом эфире американские новостные телеканалы.

Байден по итогам утверждения получил более 270 голосов выборщиков. Заседание продолжается.

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