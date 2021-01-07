В Большом Токио на месяц введен режим ЧС в связи с распространением COVID-19

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим чрезвычайной ситуации сроком на месяц вводится в японской столичной зоне Большого Токио с населением 37,2 млн человек, куда входят префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба, в связи со стремительным распространением нового коронавируса. Об этом заявил в четверг премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга на заседании правительственного штаба по борьбе с инфекцией.