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НОВОСТИ

В Большом Токио на месяц введен режим ЧС в связи с распространением COVID-19

12:10 07.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим чрезвычайной ситуации сроком на месяц вводится в японской столичной зоне Большого Токио с населением 37,2 млн человек, куда входят префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба, в связи со стремительным распространением нового коронавируса. Об этом заявил в четверг премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга на заседании правительственного штаба по борьбе с инфекцией.

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