Трамп не признал поражение, но пообещал передать власть Байдену "надлежащим образом"
12:25 07.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что 20 января осуществит передачу власти, хоть он и не согласен с результатами прошедших в стране выборов, которые в четверг были официально утверждены Конгрессом. Текст заявления американского лидера разместил на своей странице в "Твиттере" помощник президента, отвечающий за коммуникацию в социальных сетях, Дэниел Скавино.
"Хотя я полностью не согласен с итогами выборов, <...> тем не менее 20 января будет надлежащим образом проведена передача власти", - проинформировал Трамп.
Сенат и Палата представителей Конгресса США в четверг на совместном заседании утвердили победу соперника Трампа демократа Джозефа Байдена.
НОВОСТИ
- 12:10 07.01.2021
- В Большом Токио на месяц введен режим ЧС в связи с распространением COVID-19
- 11:55 07.01.2021
- Конгресс США утвердил победу Джозефа Байдена на президентских выборах
- 11:30 07.01.2021
- Данные о заражении коронавирусом в России на 7 января, 2021
- 10:15 07.01.2021
- На территории Капитолия в Вашингтоне полиция арестовала 26 человек
- 09:34 07.01.2021
- Путин поздравил россиян с православным Рождеством
- 09:27 07.01.2021
- Во время беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека
- 09:21 07.01.2021
- Четверо туристов попали на Камчатке под обвал льда. Есть погибший
- 09:10 07.01.2021
- Выборы в США: Конгресс пытается преодолеть подаваемые протесты
- 21:00 06.01.2021
- РФПИ говорит о производстве десятков млн доз "Спутника V" с февраля
- 20:25 06.01.2021
- Трамп: Мы никогда не признаем поражения. Этого не произойдет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать