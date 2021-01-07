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Трамп не признал поражение, но пообещал передать власть Байдену "надлежащим образом"

12:25 07.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что 20 января осуществит передачу власти, хоть он и не согласен с результатами прошедших в стране выборов, которые в четверг были официально утверждены Конгрессом. Текст заявления американского лидера разместил на своей странице в "Твиттере" помощник президента, отвечающий за коммуникацию в социальных сетях, Дэниел Скавино.

"Хотя я полностью не согласен с итогами выборов, <...> тем не менее 20 января будет надлежащим образом проведена передача власти", - проинформировал Трамп.

Сенат и Палата представителей Конгресса США в четверг на совместном заседании утвердили победу соперника Трампа демократа Джозефа Байдена.

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