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Новый зимовочный комплекс для станции "Мирный" в Антарктиде может обойтись в 45,8 млн руб

13:50 07.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) в Санкт-Петербурге приобрел новый зимовочный комплекс для работы российских ученых на станции "Мирный" в рамках Российской антарктической экспедиции. Хозяйственно-бытовые и жилые модули поставит компания из Самары за 45,8 млн рублей, следует из данных портала госзакупок.

"Поставка комплекта хозяйственно-бытовых модулей, предназначенных для эксплуатации в экстремальных метеорологических условиях, с оборудованием и системами обеспечения для нужд Российской антарктической экспедиции (РАЭ) ФГБУ "ААНИИ". Срок поставки товара - единовременно, в течение 7 (семи) месяцев с даты заключения контракта. <…> Участник, с которым планируется заключить контракт, - ООО "Торгсервис". Предложение участника - 45,8 млн рублей", - говорится в закупочной документации.

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