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Президент ФРГ о штурме Капитолия: Сцены, которые мы наблюдали - результат лжи и презрения к демократии

15:00 07.01.2021 Источник: Интерфакс

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал события в Вашингтоне и штурм Капитолия нападением на демократию и результатом лжи на высоком уровне.

"Сцены, которые мы наблюдали - результат лжи и еще большей лжи, разделения и презрения к демократии, ненависти и разжигания толпы, в том числе на самом высоком уровне", - говорится в распространенном политиком заявлении.

Он отметил, что нынешний момент - "это исторический поворотный момент для Соединенных Штатов и, одновременно, нападение на либеральную демократию в целом".

В то же время он подчеркнул: "Но я уверен, что американская демократия сильнее этой ненависти".

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