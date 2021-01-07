Лукашенко: Нет нигде такого мира и спокойствия, как в Беларуси...

16:25 Источник: Интерфакс

Глава белорусского государства Александр Лукашенко признался, что мечтает о том, чтобы люди, живущие в Белоруссии, понимали ту политику, которую ему приходится проводить.

"Жизнь сейчас сложная, но я мечтаю, чтобы люди, живущие хотя бы в Беларуси, понимали ту политику, которую мне приходится осуществлять. Но я реалист, знаю, что большое видится на расстоянии и все познается в сравнении. Это не я придумал. Это аксиома", - сказал Лукашенко в четверг, посещая в праздник Рождества Крестовоздвиженский храм в Минске. Президента цитирует госагентство "БелТА".

Он также отметил, что в Белоруссии сохранен межрелигиозный и межэтнический мир. "Всем хватает места. Так и должно быть. Нам надо этот мир сохранить. Мы для всей планеты, всех стран примером являемся. Нет нигде такого мира и спокойствия, как в Беларуси. Нет этой межнациональной и межрелигиозной драки. Это надо сохранить", - резюмировал глава государства.

