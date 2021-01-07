"Северный поток - 2" начнут прокладывать в водах Дании 15 января
17:10 07.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Датское энергетическое агентство получило от Nord Stream 2 AG новое расписание прокладки газопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне королевства, что является условием продолжения проекта. Компания возобновит укладку труб 15 января, сообщили ТАСС в четверг в ведомстве.
"Вчера Датское энергетическое агентство получило график дальнейшего строительства "Северного потока - 2". Работы по укладке трубопровода планируется возобновить в датских водах 15 января 2021 года", - отметил глава пресс-службы Туре Фалбе-Ханссон.
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