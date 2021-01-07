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Самым богатым человеком в мире стал Илон Маск - СМИ

19:15 07.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск, являющийся руководителем компаний Tesla и SpaceX, стал самым богатым человеком в мире, обойдя главу Amazon Джеффа Безоса. Такие оценки привел в четверг телеканал Си-эн-би-си.

По подсчетам его специалистов, состояние Маска увеличилось до 185 млрд долларов в свете повышения курса акций Tesla на фондовых торгах. Общая стоимость активов Безоса телеканал оценивает сейчас в 184 млрд долларов. Фондовые торги в США еще продолжаются. Сессия завершится через несколько часов.

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