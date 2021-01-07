Цукерберг запретил Трампу пользоваться "Фейсбуком" и "Инстаграмом" до истечения его полномочий

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий президент США Дональд Трамп в свете беспорядков в Вашингтоне лишен возможности писать в "Фейсбуке" и "Инстаграме" до истечения его полномочий. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг главой компании Facebook, владеющей указанными соцсетями, Марком Цукербергом.

В среду было объявлено, что Трамп не сможет писать в "Фейсбуке" и "Инстаграме" в течение суток из-за нарушений правил. Цукерберг полагает, что позволять Трампу пользоваться указанными сервисами "слишком опасно". "Потому мы продлеваем блокировку, введенную в отношении его аккаунтов в "Фейсбуке" и "Инстаграме", на неопределенный срок, минимум на две недели до завершения мирной передачи полномочий", - добавил глава Facebook.