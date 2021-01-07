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В ходе беспорядков у Капитолия в Вашингтоне пострадали 50 полицейских

20:00 07.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 50 американских правоохранителей пострадали в среду в ходе беспорядков на Капитолийском холме, несколько из них госпитализированы с серьезными ранениями. Это следует из распространенного в четверг заявления начальника полиции Капитолия Стивена Санда.

"Более 50 сотрудников полиции Капитолия и столичной полиции пострадали. <...> Несколько сотрудников полиции Капитолия госпитализированы с серьезными ранениями", - говорится в сообщении.

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