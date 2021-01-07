Рестораны, бары и кафе во Франции не вернуться к работе в январе

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рестораны, бары и кафе не смогут возобновить работу во Франции в январе в связи со сложной санитарной ситуацией. Об этом на пресс-конференции в четверг сообщил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

"Рестораны, кафе и бары не смогут возобновить работу в этом месяце, - отметил он. - Мы вернемся к этому вопросу в середине февраля".

Также, по словам главы правительства, по прежнему будут закрыты и учреждения культуры, открытие которых планировалось еще в конце 2020 года.